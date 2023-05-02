Крем Екатерина Мартынова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крем
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Мартынова
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134574. КРЕМЪ, ЕКАТЕРИНА МАРТЫНОВА. К. Александров. у., в. и с. Подгорнаго, 48 л.; — У. Чл. Ставропольск. О. С. по Александров, у. 11 Авг 909, 1 и 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 17 Окт. 909
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