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Крем Екатерина Мартынова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крем
Имя
Екатерина
Отчество
Мартынова
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
134574. КРЕМЪ, ЕКАТЕРИНА МАРТЫНОВА. К. Александров. у., в. и с. Подгорнаго, 48 л.; — У. Чл. Ставропольск. О. С. по Александров, у. 11 Авг 909, 1 и 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 17 Окт. 909

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