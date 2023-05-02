Ильясов Хафиз Кутлиахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльясов Хафиз Кутлиахметович

Ильясов Хафиз Кутлиахметович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ильясов
Имя
Хафиз
Отчество
Кутлиахметович
Дата исполнения приговора
22 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
3819. ИЛЬЯСОВ ХАФИЗ КУТЛИАХМЕТОВИЧ, 36 л., Стерлитамакск. к., Мелеузовск. в., д. Батыревой. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 143, лиш. св. 4 г. 8 м. 15 д. П. в. з. с. 22/Ѵ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close