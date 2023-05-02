Жидков Георгий Евдокимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жидков
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Евдокимов
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20386. ЖИДКОВЪ, Георгій Евдокимовъ. Кр. Сѣннин. у., Зарѣчно-Толочинск. в., д. Царевской (землед.), 22 л.; приг. М. С. 7 уч. Оршан. окр., за покуш. на кражу, по 14, 170 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 2 Дек. 1886 г.
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