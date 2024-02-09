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Чмутов Николай Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чмутов
Имя
Николай
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
18 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 271
Источник
Скан
Оригинальная запись
51690. ЧМУТОВЪ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬевъ. Сн. к. Зубцов. у., Бѣлогуревск. в., д. Зуева, 13 л.; — З. Н. 1 уч. Зубцов. у., 13 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. родит. Исп. 18 Іюня 905.

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