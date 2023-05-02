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Виноградов Петр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Виноградов
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
03 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
22522. ВИНОГРАДОВ, ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 г. Гр. г. Судислава; — Р. Т. г. Костромы. Должн. прест., пр. р. 2 г. Исп. 3 июня 920.

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