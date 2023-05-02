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Кокорев Николай Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кокорев
Имя
Николай
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6209. КОКОРЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 19 л., Тюкалинск. у., Колмановск. в., д. Троицкой, Н. С. 1 уч. Тюкалинск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 18 дек. 923.

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