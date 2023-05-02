Бохаев Санджи Бохаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бохаев
- Имя
- Санджи
- Отчество
- Бохаев
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1461. Бохаев Санджи Бохаев., 27 л., Хошеутовск. ул. (Калм. А. О.), Актюбеевск. айм., урочища Боярин. Н. С. Хошеутовск. ул. Ст. 1 ч. 143, л. с. 6 м. 11 июля 927.
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