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Бохаев Санджи Бохаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бохаев
Имя
Санджи
Отчество
Бохаев
Дата исполнения приговора
11 июль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
1461. Бохаев Санджи Бохаев., 27 л., Хошеутовск. ул. (Калм. А. О.), Актюбеевск. айм., урочища Боярин. Н. С. Хошеутовск. ул. Ст. 1 ч. 143, л. с. 6 м. 11 июля 927.

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