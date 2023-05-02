Сорокин Григорий Лукич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сорокин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Лукич
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29100. СОРОКИН, ГРИГОРИЙ ЛУКИЧ, 40 л. Гр. Майкопск. у., ст. Петропавловской; — Р. Т. Кубанско-Черноморск. водтран. Контр-револ. действ., лиш. св. на врем. гражд. войны. Исп. 27 авг. 920.
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