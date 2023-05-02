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Болтушкин Алексей Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болтушкин
Имя
Алексей
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1906
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
873. БОЛТУШКИНЪ, АЛЕКСѢЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Каширск. у., Растовецк. в., с. Маслова, 37 л.; — Тульск. О. С., 169 и 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 13 Дек. 906.

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