Иванов Марк Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Марк
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65112. ИВАНОВЪ, МАРКЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Сычев. у., Мелюковск. в., с. Осташева, 45 л.; — СПБ. О. С., 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 27 Іюня 907. | 906 11182 1655 У. | 904 22653 1647 У. | 902 74247 170 М. (гдѣ свѣд. о возр. невѣрны).
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