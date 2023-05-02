Алтухов Иван Иустинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алтухов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иустинович
- Дата исполнения приговора
- 21 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 109. Алтухов Иван Иустинович, 34 л., Н.-Сибирск. окр., Баксинск. р., пос. Н.-Александровского. Н. С. 9 уч. Н.-Сибирск. окр. Ст. 176, лиш. св. 6м. П. в. з. с. 21/ѴІІІ—26.
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