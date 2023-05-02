Дедек Иозеф Иозефов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дедек
- Имя
- Иозеф
- Отчество
- Иозефов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132322. ДѢДЕКЪ, ІОЗЕФЪ ІОЗЕФОВЪ. Австр.-подд., 52 л., рд. въ Австріи; — М. С. 7 уч. Канск. у. 12 Сент. 909, 49 и 50 М., тюр. 1 м. Исп. 2 Окт. 909.
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