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Соколов Василий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соколов
Имя
Василий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 336
Источник
Скан
Оригинальная запись
10717. СОКОЛОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 34 л., д. в Финляндии, Выборгск. г., г. Кексгольм. Новгородск. Губсуд. Ст. 105, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 23 сент. 924.

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