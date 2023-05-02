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Пономарев Алексей Захарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пономарев
Имя
Алексей
Отчество
Захарович
Дата исполнения приговора
13 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7869. ПОНОМАРЕВ АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВИЧ, 26 л., Славянск. отд. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 3 г. 9 м. и пор. пр. 4 г. Исп. 13 мая 923

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