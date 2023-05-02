Картынник Прохор Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Картынник
- Имя
- Прохор
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 12 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 101
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65388. КАРТЫННИКЪ, ПРОХОРЪ Николаевъ. К. Мозыр. у., Петриковск. в., д. Куритичей, 25 л.; — У. Чл. О. С., по Мозыр. у., 1 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 12 Іюля 907.
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