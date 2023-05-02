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Картынник Прохор Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Картынник
Имя
Прохор
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
12 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
65388. КАРТЫННИКЪ, ПРОХОРЪ Николаевъ. К. Мозыр. у., Петриковск. в., д. Куритичей, 25 л.; — У. Чл. О. С., по Мозыр. у., 1 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 12 Іюля 907.

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