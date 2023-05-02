Иванов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Сергей Николаевич

Иванов Сергей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Сергей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 170
Источник
Скан
Оригинальная запись
6289. Иванов Сергей Николаевич, 22 л., Ленинградской г., г. Луги. Н. С. 1 уч. Лужск. у. Ст. 180 п. "б"., лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 3 сент. 926. Настоящий приг. поглощен приговором того же суда 4 авг. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close