Шорин Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шорин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- __ февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 567
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45512. ШОРИНЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ, 32 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Муромск. у., Яковцевск. в., с. Жайскаго; — Владимирск. О. С., 28 Янв. 911, 133, 152 и 2 ч. 1655 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 111873, котот. постан. по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 18985, арест. отд. 6 л. Исп. въ Февр. 911. | 904 10708 1655 У. | 900 43595 1655 У. | 98 53394 1647 У. | 97 45677 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.