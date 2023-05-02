Токарев Николай Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Токарев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140025. ТОКАРЕВЪ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. г. Бахмута, 30 л.; — Самарск. О. С. 19 Сент. 909, 114, 9 и 2 ч. 1649 У., арест. отд. 1 г. Исп. 14 Окт. 909. | 906 7532 169 М. | 904 92744 180 У. | 904 9365 169 М.
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