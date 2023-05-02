Карягин Никита Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карягин
- Имя
- Никита
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 16 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4208. КАРЯГИН НИКИТА ФЕДОРОВИЧ, 38 л., Мокшанск. у., Вазерск. в., с. Покровский-Вазерок. Н. С. Николаевск. н/А. у. Ст. 1 ч. 149, лиш. св. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 16/ІѴ—24.
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