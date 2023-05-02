Черепанов Василий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черепанов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 23 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 277
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30213. ЧЕРЕПАНОВ, ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 22 л. Гр. Камышловск. у., Рамыльск. в., д. Потоскуева; — П. С. при кар. бат. военкомате г. Тюмени. Агитац. пр. власти, лиш. св. 6 м., с зач. 3 м. пр. з. Исп. 23 авг. 920.
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