Баныкин Василий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баныкин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129834. баныкинъ, Василій павловъ (онъ же Галинъ). К. Нижегородск. у., Доскинск. в., с. Ефимьева, 26 л.; — М. С. 3 уч. г. Н.-Новгорода 2 Окт. 909, 169 и 172 М., тюр. 1½ м. Исп. 2 Окт. 909.
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