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Лейман Петр Янович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лейман
Имя
Петр
Отчество
Янович
Дата исполнения приговора
19 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8021. ЛЕЙМАН ПЕТР ЯНОВИЧ, 19 л., Никольск. у., Опаринск. в. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. 181 ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 19 февр. 923.

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