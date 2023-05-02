Кугелевич Николай Амвросиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кугелевич
- Имя
- Николай
- Отчество
- Амвросиевич
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7206. КУГЕЛЕВИЧ НИКОЛАЙ АМВРОСИЕВИЧ, 39 л. Рд. в Ковенск. г., Ново-Александровск. у., Видзонск. в. и с. Н. С. Бодайбинск. р. Ст. ст. 180, 186, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 31 июля 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.