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Мухамадеев Багаутдин Мухамадеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мухамадеев
Имя
Багаутдин
Отчество
Мухамадеев
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 154
Источник
Скан
Оригинальная запись
4914. Мухамадеев Багаутдин Мухамадеев, 63 л. Гр; Малмыжск. у., Коткинск. в., д. Маскары;—Н. С. 7 уч. Малныжск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 22 дек. 919.

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