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Макаров Петр Леонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Петр
Отчество
Леонович
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8528. МАКАРОВ ПЕТР ЛЕОНОВИЧ, 25 л., Гомельск. у., Светловск. в., д. Рудки Шлягиной. Н. С. 8 уч. Гомельск. у. Ст. ст. 103, 176 и 180, пор. пр. 3 г. Исп. 15 окт. 923.

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