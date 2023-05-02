Макаров Петр Леонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макаров
- Имя
- Петр
- Отчество
- Леонович
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8528. МАКАРОВ ПЕТР ЛЕОНОВИЧ, 25 л., Гомельск. у., Светловск. в., д. Рудки Шлягиной. Н. С. 8 уч. Гомельск. у. Ст. ст. 103, 176 и 180, пор. пр. 3 г. Исп. 15 окт. 923.
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