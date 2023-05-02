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Абдурамилл-Огы Эмир-Асан

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдурамилл-Огы
Имя
Эмир-Асан
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
129247. аБДУРамиллъ-огы, эмиръ-Асанъ. Посел. д. Кучунъ-Сюйрени, Каралезск. в., Симферопольск. у., 18 л., рд. т. же у., въ г. Бахчисараѣ; — З. Н. 3 уч. Симферопольск. у., 2 и 4 п. 170 М., тюр. 7 м. Исп. 6 Окт. 909.

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