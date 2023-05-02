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Путенко Лаврентий Захарьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Путенко
Имя
Лаврентий
Отчество
Захарьевич
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8052. ПУТЕНКО ЛАВРЕНТИЙ ЗАХАРЬЕВИЧ, 26 л., Острогожск. у., хут. Стахощиной. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 106, 112, 114-а и 149, лиш. св. 2 г. 9 м. 25 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 16 окт. 923.

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