Казин Иван Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Казин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3979. КАЗИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 55 л., Чембарск. у., Карсаевск. в., д. Киселевки. Н. С. 7 уч. Чембарск. у. Ст. Ст. 150, 220. лиш. св. 1 г. 8 м. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С.. 19/ІІІ—24.
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