Гусарин Федор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусарин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102141. ГУСАРИНЪ, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ, 35 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Грязовец к. у., Ведерковск. в., д. Сырищевой, рд. въ г. Ярославлѣ; — Ярослав. О. С., 25 Апр. 911, 152¹ и 1942 У., арест. отд. 3 г. и 9 м., съ зач. 1 г. и 9 м. предв. заключ. Исп. 13 Іюня 911. | 905 66818 169 М. | 902 42648 1643 У. | 905 12196 170 М. | 900 32033 169 М.
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