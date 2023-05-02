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Болотин Михаил Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болотин
Имя
Михаил
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
130188. болотинъ, михаилъ васильевъ. К. Фатежск. у., Поныровск. в., с. Березова, 38 л.; — Харьков. О. С. 22 Сент. 909, 169 и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 17 Окт. 909.

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