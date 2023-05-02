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Богданович Иван Станиславов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданович
Имя
Иван
Отчество
Станиславов
Дата исполнения приговора
25 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
130122. БОГДАНОВИЧЪ, ИВАНЪ СТАниславовъ. Мщ. г. Пинска, 46 л., рд. въ им. Тадулино, Витебск. у.; — Виленск. С. П., 1 п. 121 Уг. У., крѣп. 2 м. Исп. 25 Іюля 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 2212.

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