Богданович Иван Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданович
- Имя
- Иван
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130122. БОГДАНОВИЧЪ, ИВАНЪ СТАниславовъ. Мщ. г. Пинска, 46 л., рд. въ им. Тадулино, Витебск. у.; — Виленск. С. П., 1 п. 121 Уг. У., крѣп. 2 м. Исп. 25 Іюля 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 2212.
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