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Сачеев Николай Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сачеев
Имя
Николай
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
14 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8782. САЧЕЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ, 29 л., Великолуцк. у., Михайловск. в. д. Булычево. Псковск. Губсуд. Ст. ст. 144 и 154, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 14 сент. 923.

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