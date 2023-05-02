Ческа Ричард Готлибов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ческа
- Имя
- Ричард
- Отчество
- Готлибов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141218. ЧЕСКА, РИЧАРДЪ ГОТЛИБОВЪ. К. Опоченск. у., гм. Уневель, д. Людвиковъ, 17 л.; — М. С. 4 уч. г. Лодзи 10 Окт. 909, 11 и 172 М. (укрыв.), подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 30 Окт. 909.
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