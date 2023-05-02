Куракин Иван Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куракин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7628. КУРАКИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 22 л., Бронницк. у., Раменск. в., д. Донина В. Т. 2 стр. корп. Московск. окр. Ст. 205а, лиш. св. 2 г. Исп. 13 сент. 923.
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