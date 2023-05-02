Фалек Францишка Ваврженцева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фалек
- Имя
- Францишка
- Отчество
- Ваврженцева
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140393. ФАЛЕКЪ, ФРАНЦИШКА ВАВРЖЕНЦЕВА. Лиш. ос. пр. изъ к. Ласк. у., гм. Длутовъ, д. Чижеминъ, 42 л.; — Гм. С. 3 окр. Лодзин. у. 13 Окт. 909, 169 и 172 М., тюр. 2 м. Исп. 29 Окт. 909. | 909 71910 169 М. | 902 102296 1655 У. | 900 110666 1647 У. | 98 100425 1655 У. | 95 107201 1655 У. | 93 5307 170 М. | 91 62586 172 М. | 91 40082 169 М. | 90 68754 169 М.
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