Федосеев Яков Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федосеев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 485
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155041. ФЕДОСѢЕВЪ, ЯКОВЪ МИХАЙловъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Белебея, 47 л.; — З. Н. 1 уч. Белебеев. у. 22 Сент. 909, 173, 1, 3 и 4 п. 175 М., тюр. 6 м. Исп. 14 Окт. 909. | 904 28166 294 У. | 99 38206 170 М. | 902 18257 169 М. | 4 Нояб. 88 г. Уфимск. С. П., 1418 и 1668 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 2 м.
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