Грушина Александра Арсеньевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грушина
- Имя
- Александра
- Отчество
- Арсеньевна
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14400. ГРУШИНА, АЛЕКСАНДРА АРСЕНЬЕВНА, 47 л. Гр. Тарусск. у., Высокиническ. в., с. Николы-Бор; — Н. С. при М. Ч. К. Спекуляц., пр. р. 1 г. Исп. 24 окт. 920.
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