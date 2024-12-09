Лылаева Мария Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лылаева
- Имя
- Мария
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96077. ЛЫЛАЕВА, МАРІЯ ИВАНОВА, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Новоторжск. у., Мошковск. в., д. Мартынова, рд. въ г. СПБ.; — Тверск. О. С., 2 Мая 911, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 1½ г. Исп. 6 Іюня 911. | 908 128378 2 ч. 1655 У. | 99 83174 169 М. | 904 60333 1655 У. | 97 62716 170 М. | 902 5132 1655 У.
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