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Лылаева Мария Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лылаева
Имя
Мария
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
06 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
96077. ЛЫЛАЕВА, МАРІЯ ИВАНОВА, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Новоторжск. у., Мошковск. в., д. Мартынова, рд. въ г. СПБ.; — Тверск. О. С., 2 Мая 911, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 1½ г. Исп. 6 Іюня 911. | 908 128378 2 ч. 1655 У. | 99 83174 169 М. | 904 60333 1655 У. | 97 62716 170 М. | 902 5132 1655 У.

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