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Костоусов Даниил Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костоусов
Имя
Даниил
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
6749. КОСТОУСОВ ДАНИИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 26 л., б. Екатеринбургск. у., Мраморск. в. и завода, Н. С. 3 уч. б. Екатеринбургск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 2 г.. Исп. 10 ноября 923.

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