Деревянкин Андрей Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Деревянкин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145241. ДЕРЕВЯНКИНЪ, АНДРЕЙ НИколаевъ. К. изъ сс.-п. Верхнеудин. у., с. Краснаго-Яра, 36 л.; — Саратов. О. С. 6 Окт. 909, 1 ч. 313 У. и 4 п. § І ст. 445 У. о сс., тюр. 1 г. Исп. 4 Нояб. 909. | 902 42891 313 У. | 97 1884 169 М. | 99 92758 1642 У. | 96 28994 173 М. | 98 13728 175 М. | 95 1877 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.