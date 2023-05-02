Иванов Андрей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Андрей
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46978. ИВАНОВЪ, АНДРЕЙ (внѣбр.). Мщ. м. Недашкова, Овручск. у., 20 л., рд. въ д. Ново-Потіевской Будѣ, Педашковск. в., т. же у.; — Кіевск. С. П. (во 2 р.), 114, 134, 135, 140, 9 и 2 ч. 1459 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 г. и 4 м. Исп. 28 Мая 905. | 903 96469 1465 У.
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