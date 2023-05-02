Худяков Андрей Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Худяков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140917. ХУДЯКОВЪ, АНДРЕЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Глазов. у., Бисеровск. в., поч. Верхъ-Ужительскаго, 29 л.; — Вятск. О. С. 5 Сент. 909, 152 и 2 ч. 1484 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 3 Сент. 909 г. (134, 135, 1489 и 1491 У. — арест. отд. 3 г.), арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 24 Окт. 909. | 904 38042 1485 У.
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