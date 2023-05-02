Федосеев Федор Федосеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федосеев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федосеевич
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 266
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29852. ФЕДОСЕЕВ, ФЕДОР ФЕДОСЕЕВИЧ, 34 л. Гр. Гдовск. у., Добручинск. в., д. Круты; — Н. С. Смольнинск. р. 3 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 8 м. Исп. 20 янв. 920.
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