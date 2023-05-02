Федосеев Федор Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеев Федор Федосеевич

Федосеев Федор Федосеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федосеев
Имя
Федор
Отчество
Федосеевич
Дата исполнения приговора
20 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 266
Источник
Скан
Оригинальная запись
29852. ФЕДОСЕЕВ, ФЕДОР ФЕДОСЕЕВИЧ, 34 л. Гр. Гдовск. у., Добручинск. в., д. Круты; — Н. С. Смольнинск. р. 3 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 8 м. Исп. 20 янв. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.