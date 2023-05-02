Будзяк Павел Адамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Будзяк
- Имя
- Павел
- Отчество
- Адамов
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130379. БУДЗЯКЪ, ПАВЕЛЪ АДАМОВЪ. К. Козеницк. у., гм. Рознишевъ, д. Загробы, 46 л.; — Варшав. О. С. 17 Авг. 909, 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 19 Сент. 909. | 908 120797 169 М. | 900 8926 169 М. | 907 38590 169 М.
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