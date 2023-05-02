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Шейонок Антон Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шейонок
Имя
Антон
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
8188. ШЕЙОНОК, АНТОН ПАВЛОВИЧ, 34 л. Гр. г. Дисны; - Н. С. 4 отд. 2 Гор. р-на г. Петрограда. Кража, прин. раб. 3 г. Исп. 15 дек. 919.

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