Шейонок Антон Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шейонок
- Имя
- Антон
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8188. ШЕЙОНОК, АНТОН ПАВЛОВИЧ, 34 л. Гр. г. Дисны; - Н. С. 4 отд. 2 Гор. р-на г. Петрограда. Кража, прин. раб. 3 г. Исп. 15 дек. 919.
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