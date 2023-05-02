Рохметс Карл Густавович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рохметс
- Имя
- Карл
- Отчество
- Густавович
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28263. РОХМЕТС, КАРЛ ГУСТАВОВИЧ, 49 л. Гр. Никольск. у., Опаринск. в., 86 уч.; — Н. С. 6 уч. Никольск. у. Произ. самогон., лиш. св. 10 л., с конф. имущ., с зач. 6 м. и 17 д. пр. з. Исп. 2 марта 920.
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