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Емельянов Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Емельянов
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
31 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
4402. ЕМЕЛЬЯНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 28 л., г. Тамбова. Тамбовск. Губсуд. Ст. ст. 86 ч. 1 и 88, лиш. св. 3 г. Исп. 31 авг. 923.

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