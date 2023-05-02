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Кулаков Леонид Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулаков
Имя
Леонид
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7501. КУЛАКОВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ, 20 л., г. Колпина. Н. С. 16 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 5 ноября 923.

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