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Серянкин Поликарп Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серянкин
Имя
Поликарп
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
25 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
9036. СЕРЯНКИН ПОЛИКАРП СТЕПАНОВИЧ, 19 л., Рубцовск. у., Курышск. в., в. Кузнецовки. Н. С. 5 уч. Рубцовск. у. Ст. 149, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 6 л. Исп. 25 авг. 923

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