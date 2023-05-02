Серянкин Поликарп Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Серянкин
- Имя
- Поликарп
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 25 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9036. СЕРЯНКИН ПОЛИКАРП СТЕПАНОВИЧ, 19 л., Рубцовск. у., Курышск. в., в. Кузнецовки. Н. С. 5 уч. Рубцовск. у. Ст. 149, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 6 л. Исп. 25 авг. 923
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