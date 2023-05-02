Куздаков Илья Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куздаков
- Имя
- Илья
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 07 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16295. КУЗДАКОВ, ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ, 27 л. Гр. Гжатск. у., Клушино-Воробьевск. в., с. Клушина; — Н. С. Смольн. р. 1 отд. г. Петрограда. Хищение, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Осужд. 7 дек. 920.
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